Coronavirus: Asl Roma 1, conclusi tamponi su ospiti ateneo Salesiano, 56 positivi totali

- L'Asl Roma 1 comunica che nella giornata di oggi si sono concluse le analisi dei tamponi agli ospiti dell'università pontificia Salesiana. Negli ultimi 61 test effettuati sono emersi solo 5 casi positivi, per cui il numero definitivo di ospiti che hanno contratto il virus è di 56, oltre ai 6 casi iniziali per i quali si era reso necessario il ricovero. Si tratta di persone in fascia di età medio alta, ma comunque tutte in buone condizioni di salute. Sono in corso le operazioni per il trasferimento degli ultimi casi positivi presso strutture alberghiere dedicate. In relazione al timore espresso dai residenti circa gli spostamenti degli ospiti fuori dalla struttura, non si ha evidenza di movimenti, se non quelli autorizzati dal SISP per l'effettuazione dei tamponi drive in, per l'approvvigionamento di cibo e di farmaci o per il ritiro della spazzatura. Il servizio di igiene e sanità pubblica sta proseguendo la propria attività di sorveglianza e ribadisce che la situazione relativa all'università pontificia Salesiana non comporta rischi per la popolazione del quartiere. (Com)