Cina: ministero degli Esteri di Pechino risponde a Pompeo, il mondo deve sapere quando il coronavirus si è diffuso negli Usa

- Il popolo statunitense e il mondo interno devono sapere quando il coronavirus ha iniziato a diffondersi negli Stati Uniti. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in risposta alle odierne dichiarazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha chiesto al Partito comunista cinese (Pcc) di essere "trasparente" sull'origine della pandemia di coronavirus. "Il Pcc è stato aperto, trasparente e responsabile nella risposta alla Covid-19. Due esperti statunitensi erano in Cina in missione congiunta con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) alla fine di gennaio. Perché non viene chiesto agli esperti statunitensi di individuare quando il virus è iniziato negli Stati Uniti? Il popolo statunitense ha bisogno di risposte. Anche il mondo ha il diritto di sapere", ha scritto il portavoce sul suo profilo Twitter. La stampa cinese evidenzia che il primo caso confermato del coronavirus è stato segnalato negli Stati Uniti il 21 gennaio, ma sottolinea la mancanza di chiarezza su quando il virus sia effettivamente iniziato nel paese.Oggi Pompeo è tornato a chiedere libero accesso per la comunità internazionale all’Istituto di virologia di Wuhan, dal quale, stando ad alcune fonti d’intelligence citate nelle scorse settimane dalla stampa statunitense, potrebbe aver avuto origine l’epidemia. “Sussistono seri dubbi sui laboratori all’interno della Cina. Temo ancora che il Partito comunista non ci stia raccontando tutto ciò che sta accadendo. Nonostante i nostri migliori sforzi per inviare esperti in loco, la Cina continua a cercare di nascondere le informazioni in suo possesso. Questo è sbagliato, rappresenta una minaccia per il mondo. Dobbiamo andare fino in fondo per capire che cosa è realmente accaduto”, ha affermato il capo della diplomazia di Washington. L’idea che la pandemia di coronavirus abbia avuto origine da “un incidente di laboratorio” più che da un naturale processo di zoonosi sembra fare sempre più proseliti a Washington. Negli Stati Uniti, dove i dati su contagi e decessi da Covid-19 si fanno di giorno in giorno più pesanti, l’amministrazione guidata dal presidente Donald Trump sta insistendo con crescente determinazione sulla necessità di fare luce su quanto accaduto a Wuhan, in Cina, tra il novembre del 2019 e il gennaio del 2020. La Casa Bianca non è persuasa della buona fede di Pechino né in merito all’origine del virus, né in merito alla gestione delle prime fasi dell’emergenza. E questo lo hanno chiarito, negli ultimi giorni, i massimi vertici dell’amministrazione: il presidente Trump, il segretario di Stato Mike Pompeo, il segretario alla Difesa Mark Esper, il capo di Stato maggiore congiunto delle forze armate Usa Mark Milley. Al punto che ipotesi che fino a poco tempo fa venivano relegate al rango di “teorie del complotto” hanno finito per costituire un nuovo capitolo delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina.Un capitolo iniziato con un’inchiesta pubblicata dall’emittente televisiva “Fox News”, la voce più vicina alla Casa Bianca nell’universo media statunitense. “È sempre più certo – si legge nell’articolo, che cita diverse fonti anonime e documenti “a fonte aperta” – che la pandemia di coronavirus abbia avuto origine in un laboratorio di Wuhan”: la Cina avrebbe voluto utilizzare l’agente “non come arma biologica” ma “come strumento per dimostrarsi alla pari o superiore agli Stati Uniti nella capacità di identificare e contrastare i virus”. Secondo tale teoria, il “paziente zero” sarebbe stato uno scienziato o un dipendente dell’Istituto di virologia che avrebbe successivamente trasmesso il contagio alla popolazione cittadina. Successivamente, le autorità della Cina avrebbero messo in piedi “l’insabbiamento più costoso di tutti i tempi”. Non vi sono prove “definitive” che tutto questo sia realmente accaduto, ammette “Fox News”, ma tutte le fonti concordano su un punto: il governo cinese ha tenuto per sé un’enorme quantità di dati e informazioni sul coronavirus e sulla sua origine.Quando gli è stato chiesto un parere sulle ipotesi tracciate da “Fox News”, Trump ha dichiarato: “Ne parleremo sempre di più. E vedremo”. Il suo segretario di Stato, Pompeo, ha parimenti alimentato il sospetto: “La Cina – ha detto – deve essere chiara su ciò che sa” e spiegare “esattamente come si è diffuso il virus”. Il capo della diplomazia di Washington continua a chiamare il coronavirus “il virus di Wuhan”. “Il Partito comunista cinese non ha dato agli Stati Uniti l’accesso ai dati necessari sin dall’inizio. Noi sappiamo di questo laboratorio. Sappiamo dei mercati di animali vivi. Sappiamo che il virus ha avuto origine a Wuhan. Tutte queste cose vanno messe insieme. C’è ancora tanto che non sappiamo, ed è di questo che parla il presidente. Abbiamo bisogno di ricevere risposte”, ha spiegato Pompeo. A fargli eco è stato il collega della Difesa Esper, che ha sottolineato come “non ci si possa fidare del Partito comunista cinese”. Infine il generale Milley ha ricordato come non vi sia alcuna certezza sull’origine del virus e come, sebbene l’ipotesi più accreditata dall’intelligence è che la pandemia abbia genesi naturale, tutte le opzioni restano al vaglio.A tali voci va aggiunto un articolo del “Washington Post”, che il 14 aprile ha rivelato – menzionando cablogrammi diplomatici – che a più riprese funzionari dell’ambasciata Usa a Pechino hanno lanciato l’allarme sulla sicurezza dell’Istituto di virologia di Wuhan. Nel gennaio del 2018 per la prima volta l’ambasciata degli Stati Uniti in Cina ha inviato scienziati e diplomatici in missione al laboratorio. L’ultima visita è del marzo successivo ed è stata guidata dal console generale a Wuhan, Jamison Fouss, e dal consigliere dell’ambasciata per l’Ambiente, la Scienza, la Tecnologia e la Salute, Rick Switzer. A darne notizia, all’epoca, era stato lo stesso Istituto di virologia cinese sul suo portale internet (che oggi non ne porta più traccia). Nei loro cablogrammi, i funzionari statunitensi hanno lanciato l’allarme sul lavoro condotto all’interno del laboratorio sui coronavirus dei pipistrelli e sulla loro potenziale trasmissione agli esseri umani che, si legge nei documenti, “alimenta il rischio di una nuova pandemia del tipo Sars”. Nel contempo, gli esperti hanno notato come “il laboratorio era fortemente a corto di tecnici appropriatamente formati”. (Cip)