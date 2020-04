Coronavirus: M5s, su app Immuni siparietti assurdi da Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del M5s in commissione Lavori pubblici e comunicazioni al Senato affermano che la app Immuni sarà "uno strumento che tutelerà sia la nostra salute, sia la nostra privacy". E in una nota osservano: "Sono queste in sintesi le evidenze emerse dall'audizione oggi in commissione Lavori pubblici e Comunicazioni del ministro all'Innovazione Paola Pisano. Purtroppo - rilevano - siamo stati costretti ad assistere ai soliti siparietti della Lega: se da un lato il senatore Corti ha aperto a un percorso parlamentare in merito all'applicazione, la sua collega Pergreffi ha platealmente stoppato tutto. Su questa e su tante altre misure che riguardano l'emergenza, la Lega si conferma non in grado di formulare proposte concrete". (segue) (Com)