Coronavirus: M5s, su app Immuni siparietti assurdi da Lega (2)

- I parlamentari M5s quindi aggiungono: "Quando c'è da risolvere un problema, il contributo del Carroccio a livello parlamentare non c'è mai, poiché tutto viene sacrificato sull'altare del consenso. Tanto che, per non smentirsi, i senatori della Lega successivamente hanno disertato, sempre in commissione, anche il voto sul Def. Insomma: che ci sia da ascoltare un ministro o da votare misure economiche per gli italiani, la Lega non contribuisce mai. Su 'Immuni - proseguono - il ministro ha spiegato in modo inequivocabile che nessun utente verrà geolocalizzato, e che la app non accederà a dati o numeri di telefono. Al contrario, potrà dare un apporto importante sul fronte del contrasto al virus e della riduzione dei contagi. Speriamo che anche il partito di Salvini faccia pace con sé stesso, la smetta di muovere ogni passo in funzione dei sondaggi e dia finalmente una mano concreta ai cittadini. Noi del M5s - concludono - andremo avanti comunque, convinti che la tecnologia giocherà un ruolo cruciale nel fronteggiare questa crisi". (Com)