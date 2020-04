Coronavirus: Costa (FI), nostra risoluzione ha svegliato governo su legge per app

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa, dichiara: "Leggiamo che stasera verrà presentato un decreto legge che disciplina l'app per il tracciamento dei contatti. E' bastato che noi presentassimo una risoluzione alla Camera per risvegliare il governo dal torpore e convincerlo ad affrontare il tema con una legge". Il parlamentare, poi, prosegue: "Ci avevano provato ad aggirare il Parlamento ed a procedere in via amministrativa, ma il nostro altolà forte e chiaro li ha riportati sulla retta via". (Com)