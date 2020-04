Pomezia: comune, proseguono incontri oggi riunioni con parrucchieri, Rete imprese e Cna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono come da calendario gli incontri convocati dall'Amministrazione comunale di Pomezia con le realtà del territorio, in vista dell'avvio della fase due di contenimento dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. "Oggi il sindaco Adriano Zuccalà, la vice sindaco Simona Morcellini e l'assessore Giuseppe Raspa - si legge in una nota del comune di Pomezia - hanno incontrato le associazioni di categoria di parrucchieri, Rete Imprese e Cna. Le due riunioni odierne sono state l'occasione per tracciare il quadro della situazione attuale e fare il punto sulle modalità di riapertura in attesa dei prossimi provvedimenti del Governo. Tra le attività sospese per l'emergenza ci sono gli operatori della bellezza, con i quali è stato tracciato un percorso virtuoso che possa portare alla riapertura dei saloni contrastando il fenomeno del lavoro in nero che rischia di penalizzare la categoria. Con i rappresentanti di Rete Imprese e Cna è stato condiviso un progetto di rilancio del commercio partendo dalla formazione degli operatori su tematiche quali liquidità, ammortizzatori sociali e sanificazione attraverso webinar e videoconferenze che partiranno già dai prossimi giorni. Il sentiment unanime delle riunioni è avviare, presto e tutti insieme, la ripartenza per portare nuova linfa vitale alla nostra città". (segue) (Com)