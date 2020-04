Pomezia: comune, proseguono incontri oggi riunioni con parrucchieri, Rete imprese e Cna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo illustrato ai presenti, ha spiegato la vice sindaco Simona Morcellini, "le misure messe in campo per supportare le realtà del territorio. Ciò che è emerso con forza dalle riunioni odierne è la voglia e la grande determinazione di tutti di ripartire e di avviare una nuova stagione di rilancio sociale ed economico del nostro tessuto locale. Lo spirito degli incontri è proprio raccogliere spunti e idee e mettere in moto un percorso virtuoso e condiviso di ripartenza". "In questa fase - ha sottolineato il sindaco Adriano Zuccalà - ognuno deve fare la propria parte con molto senso di responsabilità, altrimenti qualsiasi misura risulta inefficace. Stiamo delineando una road map di interventi, da mettere a punto sulla base di una scala di priorità, per poi programmare una ripartenza con il necessario supporto degli Enti sovra-comunali. Dobbiamo prendere atto che sta cambiando l'ordinarietà e dobbiamo adeguarci a questa nuova realtà". (Com)