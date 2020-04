India-Bangladesh: colloquio telefonico Modi-Hasina, focus su coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’omologa del Bangladesh, Sheikh Hasina, sulla pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto un comunicato del suo ufficio. I due governanti, si legge nella nota, hanno discusso della situazione regionale e delle misure prese nei rispettivi paesi. Hanno anche espresso soddisfazione per lo stato della relazione bilaterale e per i progressi del processo cooperativo della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale, di cui i loro paesi fanno parte insieme ad Afghanistan, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. Tra i temi del colloquio anche la continuità delle forniture di beni essenziali. Infine, il premier indiano ha rivolto alla leader bengalese e al suo popolo gli auguri per il mese islamico del Ramadan. Il segretario per la stampa di Hasina, Ihsanul Karim, ha riferito, inoltre, che i due leader si sono impegnati a collaborare per aumentare la produzione di alimenti nell’eventualità di una crisi alimentare legata all’epidemia e che la premier del Bangladesh ha ringraziato l’omologo per i farmaci e i materiali sanitari ricevuti dall’India.(Inn)