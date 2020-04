Corsa contro il tempo in America latina: concesse amnistie contro il contagio da Covid in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In America latina il contagio del nuovo coronavirus sembra ancora non essere arrivato alla sua fase più acuta. Ma l’allarme nelle carceri è già abbondantemente suonato: nella cronaca delle ultime settimane trovano spazio ribellioni, scontri con morti e promesse di azioni “di guerra” contro le autorità fatte circolare in video sulla rete. Gli appelli all'azione, soprattutto in paesi con una triste tradizione di sovraffollamento carcerario, non mancano. Per l’alto commissario ai diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, la situazione rischia di rivelarsi “catastrofica”. La velocità di propagazione del virus non permette però tempi lunghi nelle risposte, e tra una stretta sulle misure di vigilanza e un piano straordinario di prevenzione sanitaria, nelle cancellerie regionali si fa strada l’ipotesi di alleggerire la enorme pressione sulle strutture con amnistie e riduzione delle pene.Tra gli interventi più solerti in questo senso c’è quello del Messico. A metà mese il parlamento ha dato via libera a una legge di amnistia, rivendicata come un “atto di umanità” dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Il provvedimento, accolto dal plauso delle agenzie onusiane nel paese nordamericano, è diretto alle persone con sentenza passata in giudicato, alla prima condanna, ma non per reati gravi. Negli stessi giorni il governo peruviano decideva di concedere l’indulto a detenuti presenti nelle 68 carceri del paese, ritenuti in situazioni di “vulnerabilità”. Si parla di madri con figli minori di tre anni, donne in gravidanza, adulti sopra i 60 anni condannati per reati minori e carcerati con meno di sei mesi all’uscita.La misura dovrebbe riportare in libertà circa tremila detenuti, una goccia rispetto a una popolazione carceraria di 97 mila persone, quasi il doppio di quelle che possono ospitare le strutture, secondo alcune stime. Accuse di possibile arbitrio nella concessione dell’indulto, oltre che la presunta mancanza di strategie sanitarie sarebbero alla base di una violenta rivolta registrata la settimana scorsa nell’istituto penitenziario Castro Castro, nel distretto peruviano di San Juan de Lurigancho. Scontri chiusi con il triste bilancio di nove morti e 67 feriti, tra agenti, detenuti e funzionari. Si muove anche la Bolivia con con una proposta governativa di indulto e amnistia per i maggiori di 58 anni.La pressione è forte anche in Argentina, dove pochi giorni fa i detenuti del carcere di Villa Devoto hanno conquistato l’attenzione dei media e delle autorità dando alle fiamme quanto potevano raggiungere. "Le carceri sono un luogo di concentrazione umana ad alto rischio, dove il contagio si può propagare con molta facilità", ha detto il presidente Alberto Fernandez dichiarandosi favorevole a scarcerare i detenuti per reati minori. Una posizione che farà fatica ad affermarsi, visto il calore del dibattito scatenato nel paese. Numerose polemiche hanno accompagnato la scelta di un giudice di cassazione della provincia di Buenos Aires di scarcerare quasi 2.000 detenuti. E di non migliore stampa godono le indiscrezioni secondo cui il governo capitolino vorrebbe ridurre del 15 per cento la massa dei detenuti entro le mura.Si muove anche il Cile, pur se con numeri che difficilmente cambieranno nel profondo il panorama carcerario nazionale. Il governo del presidente Sebastian Pinera ha varato un indulto per circa 1.300 detenuti a rischio, su una popolazione di circa 42mila condannati: ultra 75enni, madri con bimbi minori di due anni e donne in gravidanza potranno scontare la pena a casa. A patto che non abbiano commesso retai gravi, dall’omicidio al traffico di stupefacenti, alla violazione dei diritti umani. Per qualche tempo la legge si era infatti arenata sulla possibilità che il provvedimento potesse favorire anche persone condannate durante il regime di Augusto Pinochet: escluderli, sostenevano alcuni deputati, avrebbe violato i principio di uguaglianza dinanzi alla legge. Il parere contrario della Corte costituzionale ha definitivamente convinto Pinera a espungere la categoria di condannati accelerando l’iter della legge. (Res)