Def: Calandrini (Fd'I), documento lontano anni luce da realtà che stiamo vivendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, capogruppo in commissione Bilancio, nel suo intervento nell'Aula di palazzo Madama durante la discussione generale del Documento di economia e finanza, ha affermato che "a questo governo manca una visione politica rispetto alle scelte effettuate fino ad oggi e il Def contiene misure lontane anni luce dalla realtà che stiamo vivendo. Giusto un mese fa - ha proseguito il parlamentare, - il ministro Gualtieri parlava di una caduta del Prodotto interno lordo di pochi punti percentuali, facilmente gestibile, quando oggi siamo ad una stima di quasi il 10 per cento. Questo Def non dice granché anche perché le sue misure si sovrappongono ai decreti governativi. Quel che è certo è che la stima fatta da Gualtieri per il 2021 di un aumento del Pil del 4,7 per cento è una chimera, stando a quello che vediamo oggi è impossibile ipotizzare un boom economico, senza la ripresa delle attività e con gli italiani che nel frattempo sono dissanguati". Per Calandrini, "in altri Paesi come la vicina Germania agli imprenditori sono stati concessi finanziamenti a fondo perduto, noi invece prima abbiamo costretto le nostre aziende a chiudere e ora per aprirle le costringiamo ad indebitarsi. Inoltre il rispetto delle norme per il distanziamento sociale sarà un altro dramma per le attività. Capiamo - ha continuato l'esponente di Fd'I - che la priorità deve essere il contenimento del contagio, ma di questo passo gli italiani che non moriranno per il virus moriranno di fame. In questo Def vengono raccontate dal governo delle favole cui gli italiani non credono più".(Rin)