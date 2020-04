Coronavirus: Cattaneo, durante lockdown inquinanti non sono crollati, presto per correlazione tra Covid e Pm10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le concentrazioni di Pm10 durante il lockdown non hanno avuto un crollo, si sono attestate mediamente attorno ai valori minimi osservati nell'ultimo decennio, non c'è stato un calo lineare paragonabile al blocco del traffico che è arrivato a quasi il 75 per cento. E al momento, non si possono fare correlazioni tra l'inquinamento atmosferico e il Covid-19. Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, durante un'audizione in commissione regionale ambiente. “Le concentrazioni di Pm10 – ha spiegato Cattaneo - non si sono ridotte di una percentuale simile alla riduzione del traffico, ma anzi, il 28 e 30 marzo ci sono stati fattori meteorologici che hanno determinato dei picchi come quello derivante dall'arrivo di polvere desertica dall'Asia”. Il principale elemento che ha determinato l'andamento dell'inquinamento non è stato dunque il lockdown, ma l'andamento dei fattori meteorologici. “A me – ha rilevato l'assessore – ha colpito il fatto che ci sono stati giorni in cui sono stati raggiunti valori più alti di quelli misurati nell'ultimo decennio”. (segue) (Rem)