Coronavirus: Cattaneo, durante lockdown inquinanti non sono crollati, presto per correlazione tra Covid e Pm10 (2)

- Diverso il discorso legato ai biossidi di azoto più legati alle emissioni del traffico, in particolare per quanto riguarda i motori diesel. “Anche lì - ha proseguito Cattaneo – ci sono stati valori che sono stati intorno ai valori più bassi del decennio, ma non c'è stato un crollo. Sia a Milano sia a Brescia siamo stati intorno alla fascia dei valori bassi del decennio e, dalla metà di marzo in poi siamo sui valori più bassi del decennio precedente”. “Dal punto di vista epidemiologico – ha aggiunto l'assessore– è presto per tirare conclusioni: oggi è uscita una presa di posizione ufficiale dell'Iss che dice che al momento non ci sono evidenze che consentano di tirare conclusioni univoche”. “Ovviamente sappiamo che c'è una correlazione tra inquinamento atmosferico ed epidemiologia delle vie respiratorie, ma, allo stato, non possiamo concludere che ci sia una correlazione tra Pm 10 e diffusione del coronavirus. L'analisi condotta insieme ad Arpa, inoltre, verrà approfondita per valutare la composizione chimica del Pm 10, per valutare se è aumentata la sua composizione organica, agevolando in questo modo la diffusione del Covid”, ha concluso Cattaneo. (Rem)