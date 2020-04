Infrastrutture: Cina, governo progetta complesso aeroportuale nel Delta del Fiume Azzurro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, il viaggio tra le principali città della regione può essere realizzato entro 1,5 ore e più infrastrutture di trasporto consentono alle merci di essere spedite rapidamente in tutta l'area. "Una rete altamente efficiente richiede una più stretta connessione tra i vari strumenti di trasporto. Ciò necessita di una pianificazione completa per far lavorare insieme diverse soluzioni, sia per la consegna delle merci che per i viaggi dei passeggeri", ha affermato Chen Zhuo, analista presso China Merchants Securities. "Nonostante le eccezionali strutture di trasporto della regione, l'ulteriore integrazione della regione del Delta del Fiume Azzurro richiede un complesso aeroportuale di livello mondiale per rafforzare i trasporti dalla regione attraverso la Cina e il mondo", ha affermato Yu Hongsheng, ricercatore presso l'Accademia di scienze sociali di Shanghai. Secondo Yu, gli oltre 20 aeroporti esistenti nella regione difficilmente possono soddisfare la domanda di viaggi aerei per 300 milioni di persone. "L'aviazione sarà fondamentale per la Cina man mano che la nazione diventerà sempre più internazionale e aprirà ulteriormente la sua economia", ha aggiunto. "Diversi aeroporti dovrebbero avere funzione e posizionamento chiari per differenziarsi l'uno dall'altro. Nel frattempo, la loro gestione dovrebbe essere ben coordinata, in modo che il trasporto aereo possa funzionare ad alta efficienza", ha aggiunto Zhu. (Cip)