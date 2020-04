Roma: aggredito da un toro al mattatoio comunale, ferito macellaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un toro ha venduto cara la pelle, oggi, tentando di ribellarsi al suo destino e scagliandosi contro il macellaio all'interno del mattatoio comunale di via Palmiro Togliatti a Roma. Alle 10, l’animale stava per essere abbattuto quando ha reagito improvvisamente con un gesto inaspettato caricando con la testa il macellaio, un uomo di 54 anni, che è stato colpito al torace e al braccio. L’operatore non sarebbe rimasto trafitto dalle corna, ma dall’urto con il cranio del toro che lo ha scaraventato a terra. Immediatamente soccorso è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sull’incidente del lavoro indaga la polizia. (Rer)