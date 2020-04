Anzio: comune, a 879 famiglie contributo fino a 600 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi sono 879 le famiglie in difficoltà alle quali è stato inviato il contributo sociale, fino a 600 euro. È quanto rendo noto, in un comunicato, il Comune di Anzio. "La commissione interna, composta da dipendenti dell'Ente, con impegno e spirito di servizio - aggiunge - sta lavorando senza sosta per proseguire nel conferimento dei contributi finalizzati a fronteggiare l'emergenza economica in corso. Allo stesso tempo, su indirizzo dell'Amministrazione De Angelis, prosegue l'erogazione del bonus, fino a 170 euro, per migliorare la didattica a distanza, tramite l'acquisto di tablet e stampanti. Anche questa mattina sono stati consegnati alle famiglie bisognose numerosi pacchi, con prodotti di prima necessità per adulti e bambini".(Com)