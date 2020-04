Trasporti: Pastorino (Leu), bene De Micheli su garanzie protocolli fase due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato genovese di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, afferma: "Ho illustrato oggi alla Camera, per il gruppo di Leu, un question time al ministro dei Trasporti De Micheli sulla strategia per la mobilità nella cosiddetta fase due. Da parte sua sono arrivate garanzie sulla preparazione di misure e protocolli adeguati, concordati con le forze sociali. Sappiamo - aggiunge - che il contrasto al contagio da coronavirus passa per un adeguamento degli spostamenti dei cittadini ed è positivo che il governo sia da tempo al lavoro per la realizzazione dei protocolli necessari. E auspico siano attuabili nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda poi la questione dei mezzi pubblici, nel caso specifico di Genova, ritengo che la tranvia, specialmente per zone quali la Val Bisagno, sarebbe in prospettiva una soluzione di gran lunga migliore, in termini di numero di passeggeri trasportati e di disincentivo all'utilizzo di auto o mezzi privati, rispetto alle linee di filobus annunciate dal comune di Genova". (segue) (Com)