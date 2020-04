Trasporti: Pastorino (Leu), bene De Micheli su garanzie protocolli fase due (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pastorino poi aggiunge: "Nell'interrogazione alla Camera ho portato all'attenzione del ministro anche la questione dei viadotti in Liguria. In particolare al viadotto Bisagno, per il quale a metà giugno inizieranno importanti lavori di ristrutturazione della durata di due anni. Ho chiesto a De Micheli che si adoperi con Autostrade per l'Italia per individuare la soluzione migliore, in relazione a quanto riguarda gli indennizzi e allo spostamento delle 29 famiglie che vivono sotto il ponte. E di certo - conclude il deputato - non possono restare in quella zona perché pericolosa. Si tratta di una situazione da sbloccare, ferma ormai da troppo tempo. È giunto il momento delle risposte da parte di Autostrade". (Com)