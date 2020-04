Usa-Iran: Pompeo, non permetteremo a Teheran di acquistare armi convenzionali dopo fine embargo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non permetteranno all’Iran di acquistare armi convenzionali dopo la scadenza dell’embargo internazionale, prevista per il prossimo ottobre. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo in una conferenza stampa, commentando la fine dell’embargo sulle armi convenzionali come previsto dall’accordo sul nucleare iraniano sottoscritto nel luglio 2015 a Vienna. Il responsabile della diplomazia statunitense ha dichiarato di aver già esortato i partner europei – Francia, Germania e Regno Unito - a prendere i provvedimenti che rientrano nelle loro rispettive capacità. “Collaboreremo con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per estendere l’embargo e nel caso in cui non possiamo ottenere altro per agire. Gli Stati Uniti stanno valutando ogni possibilità su come potranno farlo ", ha aggiunto Pompeo. "Faremo in modo che, nell'ottobre di quest'anno, gli iraniani non siano in grado di acquistare armi convenzionali", ha sottolineato il segretario di Stato Usa. (Nys)