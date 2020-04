Bangladesh: coronavirus, casi salgono a 7.103 e decessi a 163

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore il Bangladesh ha registrato 641 nuovi casi di coronavirus e otto decessi. Il totale dei contagi è salito a 7.103 e quello delle vittime a 163. I pazienti guariti sono 150. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) nel suo bollettino odierno. Tra i contagiati ci sono anche 440 medici ospedalieri di ospedali pubblici e privati, 316 dei quali a Dacca, ha riferito l’associazione professionale Bangladesh Doctors Foundation (Bdf). Dal 24 marzo nel paese è in vigore il blocco delle attività produttive e dei movimenti non essenziali, prorogato più volte e previsto fino al 5 maggio. Tuttavia sono stati previsti degli allentamenti e sono state autorizzate delle riaperture, non a pieno regime e con le dovute misure precauzionali. (Inn)