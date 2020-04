Bangladesh: coronavirus, compagnia di bandiera Biman sospende voli fino al 15 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera Biman Bangladesh Airlines ha cancellato tutti i voli interni e internazionali fino al 15 maggio. Lo ha reso noto oggi un comunicato dell’azienda. Il 27 aprile l’Autorità per l’aviazione civile (Caab) ha prorogato fino al 7 maggio la sospensione dei voli internazionali da e per 15 paesi, più Hong Kong: Arabia Saudita, Bahrein, Bhutan, Emirati Arabi Uniti, India, Kuwait, Malesia, Maldive, Oman, Qatar, Regno Unito, Sri Lanka, Singapore, Thailandia e Turchia. Le restrizioni sono state introdotte per la prima volta il 21 marzo e più volte modificate sia per quanto riguarda la lista dei paesi sia per quanto riguarda la scadenza.(Inn)