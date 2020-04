Trasporti: arriva a Roma lo sharing dei monopattini elettrici, giunta approva la delibera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la fase 2 dell’emergenza coronavirus ad aiutare i trasporti pubblici arriveranno a breve i monopattini elettrici. Ieri sera la giunta capitolina ha approvato la delibera che contiene le “linee guida per l'autorizzazione dei servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”, i monopattini elettrici in versione sharing. Adesso il dipartimento Mobilità dovrà pubblicare una avviso pubblico e raccogliere e vagliare le manifestazioni di interesse delle aziende che vogliono portare nella Capitale i loro monopattini. Per farlo dovranno rispettare gli standard minimi previsti dalle linee guida, se così sarà con una determina dirigenziale, e in tempi molto rapidi, potranno partire con il servizio. Intanto, si legge nella delibera, dipartimento Mobilità e municipi dovranno effettuare "un’attività di ricognizione delle aree pubbliche da destinare alla sosta dei monopattini". (segue) (Rer)