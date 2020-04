Trasporti: arriva a Roma lo sharing dei monopattini elettrici, giunta approva la delibera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida prevedono alcuni requisiti minimi per gli operatori interessati. Il più importante riguarda la flotta. Ogni azienda dovrà mettere a disposizione minimo 750 monopattini e massimo 1.000. In totale in città non potranno circolare oltre 16mila monopattini. I provider del servizio sharing dovranno garantire inoltre il funzionamento quotidiano del 90 per cento della flotta dichiarata e un servizio di assistenza call center attivo h24. Tutti i mezzi dovranno essere coperti d'assicurazione per la responsabilità civile con un massimale di 6 milioni di euro. Le aziende dovranno fornire un report bimestrale con i dati sull’utilizzo del servizio ad Agenzia Roma servizi per la mobilità e dovranno effettuare un’indagine semestrale sulla soddisfazione degli utenti registrati al servizio. Il presupposto giuridico che ha permesso il lancio del nuovo servizio è la recente equiparazione normativa dei monopattini elettrici alle biciclette. (Rer)