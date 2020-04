Grecia: Consiglio di Stato blocca costruzione di due edifici, "ostruirebbero la vista sull'Acropoli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato greco ha preso due decisioni in favore della sospensione dei lavori di costruzione di due edifici nel centro di Atene, in grado di ostruire la visuale sulla collina dell'Acropoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", la prima decisione del Consiglio di Stato riguarda l'esito dell'appello per revocare una decisione da parte del ministero della Cultura di Atene, che nei giorni scorsi aveva revocato un permesso di costruzione di un edificio di nove piani in via Misaraliotou, nel quartiere Koukaki. Il Consiglio di Stato ha inoltre disposto la sospensione dei lavori di costruzione di un edificio di 17,5 metri in un'area tra i quartieri di Makrygianni e Koukaki. Nelle motivazioni delle due decisioni, il massimo organo della giustizia amministrativa ellenica spiega che lo scopo è quello di impedire la costruzione di edifici che degradino in qualche modo i monumenti storici e l'area circostante.(Gra)