Energia: Germania, nel 2019 Steag registra calo vendite del 28 per cento

- Nell'esercizio 2019, Steag, azienda tedesca produttrice di energia elettrica, ha registrato un declino delle vendite del 28 per cento su base annua, pari a 2,1 miliardi di euro. È quanto reso noto dalla stessa Steag, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Tuttavia, il risultato della società è aumentato in maniera significativa “a causa di positivi effetti una tantum”. L'utile al lordo degli interessi e delle imposte (Ebit) è aumentato del 31 per cento a 210 milioni di euro. Al netto delle imposte, l'utile consolidato è balzato da 13 a 132 milioni di euro. (Geb)