Energia: Germania, Steag intende ricorrere contro legge abbandono carbone

- Produttrice di energia elettrica, l'azienda tedesca Steag si riserva il diritto di presentare ricorso contro la legge sul graduale abbandono del carbone come fonte energetica in Germania entro il 2038. “Accettiamo la volontà sociale e la decisione politica di uscire dalla produzione di energia elettrica a carbone in Germania, ma non possiamo essere d'accordo sulla sua attuazione giuridica”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Steag, Joachim Rumstadt. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la legge sull'abbandono del carbone, approvata dal governo federale e all'esame del Bundestag, non può essere modificata. Pertanto, Steag non esclude di presentare ricorso contro il provvedimento, che ha incontrato forti critiche da parte di operatori di centrali elettriche a carbone. Tali società si ritengono, infatti, svantaggiate rispetto alle aziende che gestiscono gli impianti a lignite. Secondo Steag, le centrali elettriche a carbone dovrebbero essere chiuse entro al più tardi 2030, mentre quelle a lignite verranno disattivate nel 2038. Vi è poi un ulteriore svantaggio. Per la disattivazione delle centrali, le società energetiche che, come Steag, impiegano il carbone riceveranno compensazioni inferiori a quelle dirette agli operatori che utilizzano la lignite. (Geb)