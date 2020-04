Giustizia: M5s, a polemiche scellerate rispondiamo con i fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso dei deputati del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia a Montecitorio, "sostenere che il governo 'scarcera i mafiosi' equivale a mentire senza pudore. Il decreto Cura Italia esclude la possibilità che detenuti per reati di mafia possano andare agli arresti domiciliari, è un fatto e dovrebbe essere chiaro a tutti. Come ha ricordato lo stesso ministro Bonafede - continuano i parlamentari in una nota - la Costituzione afferma l'indipendenza della magistratura: un principio che noi rispettiamo in pieno. Solo ignorando completamente la nostra legge fondamentale si può pensare che decisioni di natura giudiziaria possano essere prese dal governo, o peggio sulla base di una semplice circolare. Quelli che in queste settimane hanno tentato di strumentalizzare le scarcerazioni per attaccare il governo non hanno fatto altro che dimostrare scarsa preparazione e incoscienza. Noi, che alle parole e alle polemiche preferiamo il lavoro e la concretezza - osservano gli esponenti del M5s - manteniamo alta l'attenzione. Il ministero ha già avviato verifiche e controlli sulle scarcerazioni e siamo pronti a sostenere altre iniziative altrettanto importanti. Con il nuovo decreto legge, sarà fatto un ulteriore passo in avanti: per scarcerazioni che riguardano detenuti al 41 bis, occorrerà anche il parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle Direzioni distrettuali. In questo modo - concludono i deputati del Movimento cinque stelle - i magistrati avranno a disposizione il quadro più ampio possibile per effettuare le loro autonome valutazioni e prendere decisioni. Il M5s ha sempre combattuto le mafie e il malaffare con i fatti ed è esattamente quello che continueremo a fare". (Com)