Coronavirus: consiglio regionale della Campania ricorda poliziotto ucciso a Napoli, sindaco Saviano e filosofo Masullo

- Il consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D'Amelio, riunito in videoconferenza per l’informativa da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De luca sulla situazione dell'emergenza Covid 19 e relativa discussione, ha osservato un minuto di silenzio per ricordare l'agente scelto della Polizia di Stato, Pasquale Apicella, 37 anni, morto, a Napoli, durante un inseguimento per bloccare una banda di ladri, il già consigliere regionale, sindaco di Saviano e medico primario dell’ospedale di Nola, Carmine Sommese, deceduto per covid19, e per il filosofo Aldo Masullo tra i più autorevoli del Novecento, recentemente deceduto all'età di 97 anni. A seguito di alcune difficoltà nei collegamenti, la seduta è stata rinviata. Il vicepresidente Russo, presente in aula con il collega Casillo, ha proposto un rinvio di 24 ore per consentire di testare il sistema di collegamento audio video. La Presidente D’Amelio ha anche annunciato che, a partire dalle prossime riunioni, per il voto si potrà far ricorso alla firma digitale o all'utilizzo ad un codice confermativo che sarà notificato sui telefoni dei singoli consiglieri via sms.(Ren)