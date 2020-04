Rpt - Coronavirus: Messina (Intesa), giusto usare debito pubblico ma non sia unica risposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto - L’utilizzo del debito pubblico italiano per contrastare l’emergenza sanitaria e sostenere l’economia reale è una scelta necessaria, ma non può essere l’unica risposta. E' quanto sostiene l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in una recente intervista a "Il Sole 24 ore", ripresa oggi dal quotidiano francese "Le Monde". Commentando il deterioramento dei conti pubblici causato dalla pandemia, alla luce anche dei dati inclusi nel Documento economia e finanza (Def) pubblicato nei giorni scorsi che stimano una recessione all’8 per cento, Messina ha sottolineato la necessità di fare tutto il necessario per evitare qualsiasi tipo di turbolenza nei mercati. Sarebbe quindi opportuno, ha spiegato, mobilitare i risparmi privati nazionali attraverso l’emissione di buoni del tesoro che siano attrattivi per i cittadini italiani. (segue)(Rin)