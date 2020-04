Grecia: ministro Turismo, ci saranno regole per garantire sicurezza durante stagione estiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia intende come ogni anno ospitare i turisti stranieri imponendo regole in modo che tutti possano sentirsi al sicuro "per quanto umanamente possibile". Lo ha detto il ministro del Turismo greco, Harry Theoharis in un'intervista all'emittente "Bbc Radio 4". "Il problema è davvero molto importante quando inizieremo a pensare alla via d'uscita dalla crisi e a riavviare i motori dell'economia, come consentire i viaggi e come farlo in modo responsabile. La Grecia, che ha dimostrato la sua leadership nel modo in cui abbiamo affrontato questa crisi, vorrà continuare a farlo mentre corriamo il rischio di aprire parti e settori dell'economia", ha aggiunto il ministro. "Vogliamo che le persone vengano in Grecia. Naturalmente prenderemo precauzioni in termini di requisiti prima di viaggiare, ma anche in termini di modo di viaggiare, il modo in cui rimaniamo, sulle spiagge, ecc. Abbiamo dato il benvenuto ai turisti per più di 50 anni, vogliamo continuare a mostrare il tipo di ospitalità per cui siamo molto famosi", ha sottolineato Theoharis. "Continueremo a prendere precauzioni molto importanti ma facendolo permettendo che l'attività economica continui", ha osservato ancora il titolare del dicastero aggiungendo che" la Grecia è un paese sicuro e in molti casi molto più sicuro - mi dispiace dirlo - del vostro paese". Alla domanda se le misure che saranno adottate d'estate, includeranno la necessità di dimostrare un tampone negativo al coronavirus prima del viaggio da parte del turista, Theoharis ha confermato che questa era una delle idee in discussione con gli esperti anche se non è stato ancora deciso nulla. (Gra)