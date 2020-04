Coronavirus: Lega su fase due, ora chiarezza su incarico a Ricciardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega Laura Cavandoli e Massimiliano Capitanio chiedono "chiarezza sul professor Ricciardi" e in una nota spiegano: "Il governo provveda a rendere pubblico l'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il suo compenso. Abbiamo presentato un'interrogazione in proposito al ministro Speranza. L'esecutivo - esortano - non si volti dall'altra parte. E' una questione di trasparenza prevista per legge e dall'Anac. Nessuno sa ancora in base a quali esperienze accademiche e professionali sia stato incaricato due mesi fa il professor Ricciardi per l'emergenza Covid-19, né quanto denaro pubblico stia percependo per fare non si sa ancora cosa. Si ricordano le sue dichiarazioni sull'erroneità dei tamponi agli asintomatici, la sua sottoscrizione dell'appello alla regolarizzazione dei clandestini. Poche idee e confuse, che agli italiani non interessano. Sarebbe importante, semmai - concludono Cavandoli e Capitanio - chiarire quali interlocuzioni con l'ambasciata Usa siano seguite alla pubblicazione di un tweet con cui il professor Ricciardi approvava fortemente un video che invitava a prendere a pugni il presidente degli Stati Uniti".(Com)