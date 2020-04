Trasporto aereo: 12 paesi Ue chiedono alla Commissione modifica regole su rimborsi per voli cancellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di 12 paesi membri dell'Unione europea hanno chiesto alla Commissione europea una sospensione temporanea delle regole che prevedono l'obbligo per le compagnie aeree di rimborsare il costo dei voli cancellati invece di concedere ai passeggeri dei buoni per i viaggi futuri. La deroga sarebbe stata richiesta alla luce delle grandi difficoltà finanziarie in cui versano molte compagnie aeree del continente a causa della pandemia del coronavirus. La richiesta congiunta è stata presentata dai ministri dei Trasporti di Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo. A loro modo di vedere, scrive il quotidiano greco "Kathimerini", la Commissione europea dovrebbe valutare un emendamento all'attuale normativa in materia di rimborsi per i voli cancellati trattandosi di una questione d'urgenza. In base alla richiesta suggerita, i buoni che diventerebbero alternativi al rimborso, dovrebbero avere una validità di tempo limitata e contenere il diritto di ricevere indietro il denaro in caso di mancato utilizzo. Questi buoni dovrebbero quindi avere una forma di protezione anche da eventuali fallimenti delle compagnie aeree. Secondo i ministri dei Trasporti dei 12 paesi membri, questa soluzione aiuterebbe le compagnie aeree in difficoltà finanziarie garantendo al contempo un adeguato livello di protezione dei diritti dei consumatori.(Gra)