Civitavecchia: sindaco, incontro con ristoratori, faremo di tutto per aiutare categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su iniziativa dell'assessore al Commercio del comune di Civitavecchia Claudia Pescatori, si è tenuta stamane una riunione con la categoria dei ristoratori alla quale erano presenti il sindaco, Ernesto Tedesco e il consigliere regionale Marietta Tidei. Durante l'incontro è emersa la grande difficoltà che sta vivendo uno tra i comparti maggiormente colpiti dalla crisi causata dal virus e dal lockdown, ma da parte dei ristoratori sono arrivate soprattutto proposte che i rappresentanti istituzionali, per quelle che sono le loro competenze, hanno accolto e che hanno a loro volta arricchito con altri spunti. Il sindaco Tedesco ha ribadito: "Faremo di tutto per sostenere la vostra categoria, anche se dobbiamo chiaramente farlo nel quadro normativo attuale. Da parte mia già la settimana scorsa è arrivata una considerazione: così come le persone possono recarsi al supermercato, così dovranno poter fare anche presso le vostre attività, laddove è possibile un servizio da asporto, dal 4 maggio e garantire un aumento del 50 per cento di suolo pubblico, sempre laddove è possibile. E vi confermo che faremo di tutto anche per verificare la fattibilità di iniziative per alleggerire il peso almeno delle imposte di competenza comunale, come Tari o Tosap, nei vostri confronti. È chiaro però che dovremo soprattutto farci carico delle richieste nei confronti del Governo: ma posso dire che tutta l'Amministrazione comunale, al di là delle tradizionali definizioni di maggioranza e opposizione, ha lavorato assieme durante questa emergenza e non mancherà di continuare a farlo ancora, per tutelare gli interessi della città". (segue) (Com)