Civitavecchia: sindaco, incontro con ristoratori, faremo di tutto per aiutare categoria (2)

- Proposte concrete anche da parte di Marietta Tidei (Italia Viva), presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio secondo la quale "è opportuno costituire un tavolo di lavoro permanente e predisporre tutte quelle misure che possono venire incontro ai ristoratori. Penso, ad esempio, alla possibilità di estendere lo spazio esterno a disposizione per tavoli e sedute e la messa a disposizione degli stessi spazi esterni per chi non li ha. La riapertura dei ristoranti, prevista per giugno, è tardiva e per questo bisogna lavorare in anticipo. Penso, ad esempio, alla consegna d'asporto che sarà possibile dal 4 maggio, come previsto dal Dpcm. Bisogna agevolare al massimo questa forma di vendita che tuttavia non sarà sufficiente per coprire le perdite registrate fino ad oggi. Oltre alle criticità questa mattina sono emerse anche diverse proposte che dovranno essere tenute in considerazione. Personalmente, in qualità di presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale, metto a disposizione tutto il mio impegno, in consiglio ma nei tavoli che l'Amministrazione vorrà organizzare. In questo momento bisogna remare tutti nella stessa direzione". (Com)