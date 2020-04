Giornalisti: Odg contro Conte, stop a conferenze stampa "volanti", solidarietà a cronista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma l'esecutivo ha denunciato: " le modalità di conferenza stampa che, in piena emergenza sanitaria, non tengono in considerazione le basilari regole di rispetto delle distanze. Nel capoluogo ligure decine e decine di cronisti e tecnici delle tv confinati in un corridoio largo un metro e mezzo, costretti a lavorare uno addosso all’altro senza il rispetto delle precauzioni minime e sotto gli occhi del presidente del consiglio e di una ministra della Repubblica. Lo testimoniano foto e video che hanno fatto il giro del mondo". Quindi la dura conclusione dei giornalisti: "Quanto accaduto martedì a Genova, in occasione della cerimonia organizzata per la conclusione dei lavori di edificazione del nuovo ponte, ha dimostrato quanto scarsa o se non addirittura nulla sia l’attenzione rivolta alle condizioni in cui operano i giornalisti chiamati a raccontare, documentare, aggiornare le cronache in questo tempo difficilissimo. Tanto più grave se ciò avviene in ambiti istituzionali.Tutto ciò è intollerabile". (Ren)