Germania: coronavirus, ministro Salute Spahn, impossibile rapido ritorno a normalità

- Molti in Germania desiderano poter “tornare rapidamente alla normalità”, con l'allentamento delle misure restrittive in vigore per far fronte alla pandemia di coronavirus. Tuttavia, “allo stato attuale delle conoscenze, non sarà possibile tanto velocemente”. È quanto afferma il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Spahn, “proprio perché finora la Germania attraversa la crisi in maniera più leggera di altri, sarebbe sconsiderato mettere a repentaglio questo costoso successo” con un rapido allentamento delle restrizioni. È, quindi, “giusto” che il governo federale e gli esecutivi dei Laender “vadano sulla buona strada: preferiamo preferiamo fare piccoli passi avanti, invece di rischiare un grande passo indietro”. Secondo Spahn, si saprà soltanto in futuro se le decisioni per contrastare la diffusione della pandemia sono corrette. Inoltre, “decidere al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni non significa non commettere errori, date tutte le incertezze”. Come evidenziato dal ministro della Salute tedesco, “nessuno ha mai vissuto una situazione simile” e “nessuno può dire con certezza come si svilupperà la pandemia in poche settimane o mesi”. In tale contesto, per Spahn, “non prendere una decisione a causa dell'incertezza, lasciare semplicemente passare, sarebbe la peggiore di tutte le possibilità”. A tal riguardo, il ministro della Salute tedesco afferma che “le immagini provenienti da Italia, Spagna e Stati Uniti sono un chiaro avvertimento: il virus provoca grandi sofferenze se troppi vengono contagiati troppo rapidamente”. (Geb)