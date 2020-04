Trasporti: De Priamo (Fd'I), su fase 2 giunta Raggi allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, in una nota dichiara: "A pochi giorni dalla fantomatica fase due ovvero dalla riapertura di alcune attività che comporterà comunque un maggiore flusso sui mezzi pubblici la giunta Raggi appare nel caos con riferimento alla mancanza di un piano per il rispetto delle distanze di sicurezza". "Non si può certo chiedere agli autisti - spiega De Priamo - di svolgere la delicata funzione di limitare gli accessi e la Prefettura ha chiarito che non c'è sufficiente personale di polizia disponibile a svolgere questa mansione. Chiediamo con urgenza che sia predisposto un piano operativo che consenta si romani di prendere i mezzi in sicurezza ed al personale Atac di svolgere il proprio compito nella medesima condizione di sicurezza. Non si può perdere altro tempo".(Com)