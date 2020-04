Venezuela: Pompeo, Usa si preparano a riaprire ambasciata "quando ci saranno condizioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si stanno preparando a riaprire la loro ambasciata in Venezuela quando “ci saranno le condizioni”. Lo ha detto il segretario di stato Usa Mike Pompeo parlando oggi in videoconferenza. Pompeo ha dichiarato di avere incaricato il suo team di preparare il necessario per ristabilire la presenza diplomatica Usa nel paese, per fare in modo che “quando arriverà il giorno” della transizione politica i venezuelani “sappiano che gli statunitensi sono con loro”. “Vogliamo molto tornare nella nostra ambasciata (...) ma possiamo farlo solo quando ci saranno le condizioni giuste”, ha affermato Pompeo. Stati Uniti e Venezuela hanno rotto i rapporto diplomatici dopo il riconoscimento da parte di Washington dell'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò. (segue) (Nys)