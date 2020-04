Speciale infrastrutture: De Micheli, pacchetto misure su ipotesi mobilità alternativa a mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha annunciato nel corso del question time alla Camera di aver "proposto l’adozione di un pacchetto di misure da inserire nel decreto legge di prossima adozione che, in estrema sintesi, prevedono ipotesi di mobilità alternativa ai mezzi pubblici, modifiche al Codice della strada per consentire l'apertura di piste ciclabili in via transitoria anche solo con segnaletica orizzontale e l’abbassamento a 100 della soglia minima di dipendenti oltre la quale le aziende devono avere il mobility manager, che avrà il compito di consigliare le migliori modalità di trasporto per i dipendenti". L'esponente dell'esecutivo, nel rispondere all'interrogazione di Liberi e uguali sulle iniziative volte a garantire un’adeguata mobilità in vista della ripresa dell’attività lavorativa nella cosiddetta fase 2, ha proseguito sottolineando che "le linee guida in materia di trasporto sono soggette ad una continua interlocuzione con gli operatori del settore e già sabato prossimo è prevista una riunione con le associazioni di settore. Segnalo - ha ricordato la responsabile del dicastero - che con apposito protocollo, condiviso con le associazioni di settore, sono state individuate una serie di misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica e adottate specifiche linee guida che stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti". (Rin)