Speciale infrastrutture: De Micheli, allo studio buono di mobilità alternativa di 200 euro

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante il question time alla Camera ha annunciato di aver proposto, d'intesa con il responsabile dell'Ambiente Sergio Costa, "con il decreto legge di prossima adozione - al fine di evitare un incremento non sostenibile del traffico privato e dei relativi problemi di congestione e inquinamento - la promozione di forme di mobilità alternativa, la diffusione della micromobilità elettrica e l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili". "E’ allo studio - ha continuato l'esponente dell'esecutivo nel rispondere ad un'interrogazione del Partito democratico sulle misure per assicurare un efficiente utilizzo dei mezzi pubblici, in condizioni di sicurezza, e per favorire altre forme di mobilità nell’ambito della cosiddetta fase 2 - il riconoscimento di un 'buono mobilità alternativa', per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti, pari ad euro 200 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali i monopattini, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale". (Rin)