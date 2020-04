Speciale infrastrutture: De Micheli su ponte Aulla, istituito al Mit tavolo tecnico per definire quadro organico interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, nel rispondere al question time alla Camera ad un'interrogazione del gruppo Misto sul crollo del viadotto di Albiano Magra, in provincia di Massa-Carrara, ha affermato: "è stato istituito presso il Mit un apposito tavolo tecnico con il mandato di interloquire con i rappresentanti delle amministrazioni territoriali coinvolte, per definire un quadro organico e contestualizzato degli interventi. All’esito di tale confronto si potrà valutare ogni ulteriore iniziativa utile al superamento dell’emergenza". L'esponente dell'esecutivo ha, poi, segnalato che "al fine di accelerare la ricostruzione del ponte crollato, con apposito dpcm è stata individuata l’opera di ricostruzione del ponte quale intervento prioritario e il presidente della regione Toscana è stato nominato commissario straordinario. Il citato dpcm è stato trasmesso il 20 aprile scorso alle Camere per il prescritto parere. L’Anas, nelle more della ricostruzione dell’opera, progetterà un ponte provvisorio per ripristinare la viabilità locale che verrà completato entro questo mese. Al contempo - ha continuato De Micheli - la concessionaria Salt ha accolto la richiesta del ministero di sospendere fino al 3 maggio 2020 il pagamento del pedaggio tra i caselli di Aulla e di La Spezia-Santo Stefano di Magra e si sta procedendo alla definizione di un nuovo protocollo con la citata concessionaria per definire e prorogare ulteriori forme di agevolazione tariffaria per gli automobilisti". (Rin)