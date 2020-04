Speciale infrastrutture: De Micheli, stiamo mettendo in campo pacchetto norme per semplificare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, ha affermato: "per rispondere all’esigenza di ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche che però non sono state bloccate, ma sospese in alcuni casi durante il periodo di lockdown, stiamo mettendo in campo un pacchetto di norme necessarie alla semplificazione, insieme alla prossima approvazione del regolamento di attuazione del Codice degli appalti e dei contratti". Nel rispondere al question time alla Camera ad un'interrogazione di Forza Italia sulle iniziative per rilanciare la politica infrastrutturale, con particolare riferimento all’individuazione di opere prioritarie e alla nomina di appositi commissari straordinari che ne accelerino la realizzazione, l'esponente dell'esecutivo ha aggiunto: "Inoltre, ho altresì proposto l’inserimento nel prossimo decreto legge in materia di semplificazioni apposite misure di accelerazione della spesa, che prevedono anche l’individuazione di 29 opere che sono però caratterizzate non tanto da una priorità perché le opere strategiche sono tutte in corso e molte peraltro in stato avanzato, ma sono caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, oppure da complessità delle procedure tecnico-amministrative, con rilevante impatto sul tessuto socio-economico del territorio". (Rin)