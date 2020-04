Speciale infrastrutture: Rixi (Lega), governo nega sospensione quote Art, ma costi controllo aumentano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi denuncia che "il governo dice no alla sospensione dei canoni a carico delle imprese del trasporto per il finanziamento di Art, l'Agenzia di regolazione dei trasporti". Il parlamentare, che ha presentato un'interrogazione al ministro dei Trasporti De Micheli per la sospensione del versamento del contributo annuale, dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) a titolo di auto-finanziamento, da parte degli operatori economici che operano nel settore del trasporto, quindi aggiunge: "La ministra De Micheli dimostra totale insensibilità alla richiesta del cluster dei trasporti che, tra passeggeri e merci, ha dimezzato il proprio traffico per l'emergenza Covid-19, con flessioni che vanno dal -88 per cento del traffico aereo al - 98 per cento del traffico su ferro per l'alta velocità e capacità, - 70 per cento del traffico regionale e – 25 per cento del traffico merci. Mi risulta che Art - sottolinea - abbia aumentato i costi per l'implementazione dei propri organici: mentre alle aziende si chiedono sacrifici, abbiamo più gente che controlla di quella che lavora e ai pochi che lavorano si chiedono 20 milioni di euro di gabella annua per mantenere i propri controllori. Il governo perde, così, l'ennesima occasione per dare un segnale importante per tutto il comparto dei trasporti e della logistica: sulla sospensione delle quote Art per il 2020 e sulla rimodulazione per il 2021 si era trovata piena convergenza politica, tra maggioranza e opposizione, in commissione Trasporti, ma anche di questo l'esecutivo non ha tenuto conto e ha tirato dritto". (Com)