Libia: Di Maio ad Alto rappresentante Ue Borrell, crisi preoccupa, seguire Berlino

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto una lunga conversazione telefonica con l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea Josep Borrell. Al centro del colloquio il dossier libico e gli ultimi sviluppi sul terreno. Secondo quanto si apprende il ministro Di Maio ha sottolineato a Borrell che gli sviluppi in Libia “preoccupano fortemente l’Italia”. Secondo Di Maio, il dialogo politico nel percorso indicato a Berlino rimane l’unica opzione credibile ed effettiva per superare la crisi”. Il ministro ha aggiunto che l’Italia “sostiene l’integrità e la sovranità della Libia”. (segue) (Res)