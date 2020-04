Libia: Di Maio ad Alto rappresentante Ue Borrell, crisi preoccupa, seguire Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 27 aprile, il generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclama Esercito nazionale libico (Lna), ha annunciato la fine dell'accordo politico sottoscritto nel 2015 sotto l'egida delle Nazioni Unite proclamandosi in modo unilaterale rappresentante del popolo libico. L'annuncio giunge mentre sul campo proseguono con forza gli scontri con le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) riconosciuto dalle Nazioni Unite nelle zone in precedenza occupate dai militari e dalle milizie fedeli ad Haftar impegnato dallo scorso aprile 2019 in una campagna per conquistare la capitale Tripoli. Sulla questione si è espresso ieri anche il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, secondo cui l'accordo politico libico rimane l'unico quadro riconosciuto a livello internazionale per governare il paese. (Res)