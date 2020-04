Coronavirus: Villa Maraini, da inizio emergenza 8 vite salvate da overdose a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'emergenza coronavirus all'Unità di strada di Villa Maraini-Cri sono intervenuti 8 volte per salvare vite da overdose nel parco di Tor Bella Monaca, l'ultimo un uomo italiano di 37 anni che ha avuto bisogno di 8 fiale iniettate di Naloxone di cui 5 sublinguali prima di riprendersi. "Attraverso i nostri operatori che ogni giorno, anche in questo periodo di pandemia, si recano dove c'è consumo di sostanze per assistere i malati di droga, abbiamo riscontrato che i tossicodipendenti, come noi tutti limitati negli spostamenti, hanno aggiunto alla sostanza d'abuso primaria come l'eroina, le cosiddette droghe legali come l'alcol oltre a metadone, probabilmente dato in consegna e psicofarmaci, provocando un'amplificazione degli effetti negativi dell'eroina e cocaina nel momento dell'assunzione", spiega Massimo Barra fondatore di Villa Maraini-Cri e inviato speciale per la Salute della Federazione internazionale della Croce e Mezzaluna rossa. Duecento le siringhe sterili distribuite al giorno dagli operatori di Villa Maraini-Cri ai tossicodipendenti che si recano nella periferia romana di Tor Bella Monaca per acquistare e consumare sostanze, non solo per scongiurare la diffusione di malattie infettive come hiv ed epatite, ma soprattutto per entrare in contatto con persone malate di droga che dovrebbero curarsi e di cui nessuno si vuole occupare. Da un minimo di circa 70 ad un massimo di circa 100 persone incontrate al giorno di cui almeno 1 è stata quotidianamente assistita per rischio overdose. "L'ultima overdose è stata molto complessa da risolvere positivamente per via della poli-assunzione di sostanze, che il soggetto aveva fatto prima di iniettarsi l'eroina. Sono dovuto intervenire insieme ai miei colleghi prima con 3 fiale intramuscolo e poi con 5 fiale iniettate nel sublinguale per far si che il Naloxone entrasse subito in circolo, visto che il soggetto, ormai cianotico e rantolante, non morisse", conclude Giancarlo Rodoquino, coordinatore dell'Unità di strada di Villa Maraini-Cri. (Com)