Sahel: la pandemia di Covid-19 aggrava la situazione in una regione già in preda a calamità e insicurezza (2)

- Parlando nel corso della riunione, Borrell ha dichiarato che “la situazione nel Sahel continua a deteriorarsi e la pandemia di coronavirus non può farci dimenticare quanto sia grave la situazione in una regione le cui sfide sono anche le nostre. Il Sahel – ha affermato l’Alto rappresentante – deve rimanere in cima all'agenda internazionale. Il nostro incontro di oggi ha mostrato un chiaro impegno da parte di tutti ad accelerare gli sforzi congiunti. Voglio sottolineare le importanti iniziative prese dagli stessi paesi del G5 Sahel, l'impegno della Cedeao (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) e il ruolo di coordinamento dell'Unione africana. Sono lieto di vedere il sostegno dell'Unione africana, anche con l'imminente adozione di una strategia di stabilizzazione per la regione e per rendere operativa l'architettura africana per la pace e la sicurezza", ha aggiunto. Secondo la commissaria europea per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, “l'Unione europea, allo stesso modo delle Nazioni Unite e dell'Unione africana, ha accolto con favore la richiesta che il 27 aprile il G5 Sahel ha avanzato alla comunità internazionale per affrontare le conseguenze della pandemia in una regione già molto fragile, pertanto l'Ue, in qualità di Team Europa, è in piena solidarietà con il G5 Sahel con 449 milioni di euro da mobilitare per contribuire a ridurre gli impatti sanitari e socio-economici del coronavirus nella regione. L'Ue – ha proseguito la commissaria europea – accoglie con favore l'appello alla riduzione del debito della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale per i paesi più vulnerabili che ha contribuito a garantire la moratoria del G20 del 15 aprile. Come abbiamo discusso al vertice del G5 in Mauritania lo scorso febbraio, non può esserci sicurezza senza sviluppo e viceversa”, ha concluso. (segue) (Res)