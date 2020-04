Sahel: la pandemia di Covid-19 aggrava la situazione in una regione già in preda a calamità e insicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del vertice – che è stato presieduto dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente in carica del G5 Sahel, il mauritano Mohamed Cheikh El Ghazouani, alla presenza di tutti i capi di Stato del G5 Sahel, del vice segretario generale delle Nazioni Unite, Amina J. Mohammed, e del presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki – i partecipanti hanno diffuso una dichiarazione finale in cui si ribadisce la necessità di allargare la coalizione per il Sahel e far sì che la comunità internazionale dia una risposta efficace e sostenibile alla pandemia di Covid-19. Inoltre, alla luce della gravità della situazione nei paesi del G5 Sahel e della loro vulnerabilità alla diffusione di Covid 19, i co-presidenti hanno sottolineato l'urgenza di un'efficace solidarietà da parte della comunità internazionale per fornire una risposta efficace e sostenibile alla pandemia di Covid 19 in tutto il mondo, in Africa e in particolare nel Sahel, così da limitarne l'impatto sulla salute e sull'economia. Per questo, i firmatari hanno voluto ricordare la Dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 e hanno sottolineato l'impegno dell'Unione europea nella cooperazione internazionale e nelle soluzioni multilaterali per combattere la pandemia e le sue conseguenze. (segue) (Res)