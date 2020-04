Sahel: la pandemia di Covid-19 aggrava la situazione in una regione già in preda a calamità e insicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michel, da parte sua, ha sottolineato che l'Unione europea farà tutto il possibile per aiutare i paesi e le comunità ad affrontare la crisi Covid-19, in particolare per mitigare le conseguenze socio-economiche negative della crisi e per rafforzare la sostenibilità e le catene di approvvigionamento. I co-presidenti hanno infine accolto con favore l'appello lanciato da numerosi leader africani ed europei il 15 aprile 2020, che recita "Solo una vittoria in Africa può porre fine alla pandemia ovunque", hanno accolto con favore la Dichiarazione del vertice straordinario del G5 Sahel dedicato alla pandemia di Covid 19 nell'area del G5 Sahel e si sono impegnati a informare i membri del Consiglio europeo, nonché i partner internazionali, per esaminare le richieste dei paesi africani per la totale cancellazione del debito africano. Nella dichiarazione si chiede inoltre alla comunità internazionale di proseguire gli sforzi a sostegno dei paesi del G5 Sahel nei loro sforzi per combattere le conseguenze della pandemia e, in questo senso, il presidente in carica del G5 Sahel, El Ghazouani, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per la risposta dell'Unione europea alla dimensione internazionale di questa crisi globale senza precedenti e ha reso omaggio al ricordo delle migliaia di vittime di coronavirus nelle ultime settimane. (segue) (Res)