Sahel: la pandemia di Covid-19 aggrava la situazione in una regione già in preda a calamità e insicurezza (5)

- L’emergenza Covid-19, del resto, non poteva cadere in un momento meno opportuno per la regione del Sahel, una delle più arretrate e instabili del mondo già alle prese con crisi di vario genere: di sicurezza, climatiche, alimentari. La pandemia di Covid-19, infatti, ha colpito la regione alla vigilia dei mesi cruciali della semina, previsti fra maggio e luglio, come sottolineato da Coumba Sow, coordinatore della resilienza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). “In questo momento siamo particolarmente preoccupati per la crisi umanitaria nel Sahel centrale (Burkina Faso, Mali e Niger), dove circa quattro milioni di persone stanno già affrontando la fame estrema e il numero potrebbe arrivare a 5,5 milioni di persone entro agosto. Giusto per metterlo in prospettiva, entro agosto in Burkina Faso oltre due milioni di persone potrebbero affrontare la fame estrema e nel momento peggiore, con l’inizio della stagione magra (quando il cibo diventa più scarso), il numero potrebbe essere tre volte superiore rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno”, ha detto Sow in un’intervista diffusa dalla stessa organizzazione. (segue) (Res)