Sahel: la pandemia di Covid-19 aggrava la situazione in una regione già in preda a calamità e insicurezza (6)

- Attualmente, ha proseguito il rappresentante della Fao, in Africa occidentale oltre 11 milioni di persone hanno bisogno di assistenza alimentare immediata, principalmente a causa dei conflitti. “E questo numero continuerà ad aumentare, raggiungendo potenzialmente i 17 milioni durante la stagione magra (giugno-agosto) se non risponderemo rapidamente. Molte persone non hanno solo fame, sono anche sfollate e hanno perso ciò che avevano: ad oggi, circa 1,2 milioni di persone sono sfollate nel Sahel centrale e se il conflitto persisterà più persone subiranno lo stesso destino”, ha detto il funzionario. Secondo l’ultimo rapporto sulla crisi alimentare globale del 2020, l'aumento della violenza, gli sfollati e l’interruzione del commercio, in aggiunta ai cambiamenti climatici, peggioreranno le gravi condizioni di insicurezza alimentare in molte aree dell'Africa occidentale e del Sahel quest'anno. A suscitare preoccupazione, ha poi sottolineato Sow, c’è la situazione dei bambini, dal momento che i tassi di malnutrizione nel Sahel sono tra i più alti al mondo. “Circa 2,5 milioni di bambini – oltre un quarto della popolazione in Burkina Faso, Mali e Niger – soffrono di malnutrizione acuta e grave, e poiché madri e bambini sono le persone più vulnerabili in generale soffriranno di più anche durante la pandemia”, ha detto. (segue) (Res)